Optimismus in der „Talstation“ in Obstfelderschmiede

Die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS) geht ab dem 2. November in ihre alljährliche Revisionspause. Dies war am Samstag Anlass für eine kleine Saison-Abschlussfeier in der Gaststätte „Die Talstation“ in Obstfelderschmiede - wenn auch die Pause für das Wirtspaar Vivian Stanossek und Marco Wagner Corona-bedingt etwas länger dauern wird. Die Bergbahn öffnet wieder am 14. November - „wir nicht“, sagt Wagner. Der Wirt lässt sich davon aber nicht die Laune verderben. Er betreibt die „Die Talstation“ mit seiner „Fast-Ehefrau“, verrät er froh. Sie sei seine „Chefin“. Die Beiden wirken verliebt und Wagner sagt unverdrossen: „Ich bin Optimist!“