Das Blechbläser-Quintett der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt spielt für Senioren des Wohnheimes der AWO in Volkstedt-West - und der Chefdirigent hält das Ganze in einem schönen Foto fest. Oliver Weders Kommentar: "Sehr herzliche Aufnahme!" Das Theater Rudolstadt und sein Orchester dürfen bis Ende August wegen der Corona-Bestimmungen nicht in ihren gewohnten Spielstätten auftreten, machen aber immer wieder durch kreative Aktionen wie die Konzerte von Musikern vor Seniorenheimen in Saalfeld und Rudolstadt auf sich aufmerksam.

Rudolstadt. Etwas Freude in den Alltag der Senioren im AWO-Heim in Volkstedt-West brachten am Sonnabend Musiker der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt.

Orchestermusiker spielen für Senioren im Städtedreieck

