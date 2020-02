Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Organspenden sind lebenswichtig

Wie steht es um das Thema Organspenden in Deutschland?

Schlecht. Die Anzahl der Organspender wächst kaum. Mit 10,7 Spender auf eine Million Einwohner nehmen wir in einem europaweiten Ranking einen der hinteren Plätze ein. Insgesamt wurden 2019 in Deutschland 3192 Organe transplantiert, 72 weniger als 2018. Noch immer stehen mehr als 9300 schwerkranke Patienten auf den Wartelisten.

Was kann die Selbsthilfegruppe „Leberkranke / Lebertransplantierte“ tun?

Wir haben in unserem Landkreis ein gutes Stück zur Verbesserung der Aufklärungsarbeit zu Fragen der Organspende/Organtransplantation beigetragen, aber auch gespürt, dass sich die Situation aus den vergangenen Jahren und einzelne negative Ereignisse im Umgang mit den Festlegungen zur Hirntoddiagnostik auch in Saalfeld-Rudolstadt negativ auswirken. Im vergangenen Jahr konnten wir sechs Vorträge mit 144 Personen und weitere Informationsstände durchführen. Unsere Erfahrungen und die Einbeziehung in den Unterricht durch die Regelschule in Unterwellenborn und Kaulsdorf, das Gymnasien in Rudolstadt oder die Berufsschule in Rudolstadt zeigen, es gibt durchaus ein großes Interesse unter den Schülerinnen und Schülern, sich mit diesen Themen auseinander zu setzen. Ausdruck dafür sind auch die 110 ausgegebenen Organspendeausweise. Dies sind kleine Schritte, reichen aber bei weitem nicht aus, um allen schwerkranken Menschen zu helfen.

Wie kann man mit Ihrer Gruppe in Kontakt treten?

Am besten über Telefon: 03672/410173 oder 015117620071. Als Koordinator des Verbandes „Lebertransplantierte Deutschland e.V.“ unterstreiche ich es ausdrücklich: Wir brauchen weitere Mitstreiter auf unserem Weg. Gleichfalls stehen wir zu weiteren Vorträgen zu Organspenden/Organtransplantationen sowie zur Übergabe von Organspendeausweisen zur Verfügung. Unsere Bitte geht an alle das Leben bejahende Menschen, daran zu denken, dass die Organspende das Leben von schwerkranken Patienten retten kann und man schneller selbst ein Organ benötigen kann, als das man selbst zum Spender wird. TS