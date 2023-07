Orgelduett spielt sich schon mal warm

Saalfeld/Königsee Überraschung bei der Besichtigung der Schlosskapelle Saalfeld bei Besuch der Staatssekretärin

Als Leonie Gebers, Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, am Freitag bei der Stippvisite die Saalfelder Schlosskapelle besichtigte, gab es noch eine kleine Überraschung – sie erlebte nämlich eine klingende Schlosskapelle. Die Königseer Kantorin Anne-Sophie Bunk und Klavierlehrerin Anja Fischer von der Saalfelder Musikschule bereiteten sich gerade auf einen Auftritt für die Stadtführung in der Saalfelder Schlosskapelle vor. Da die beiden am kommenden Sonntag, 16. Juli, ein gemeinsames Orgelkonzert in der Königseer Kirche geben, nutzten sie die Gelegenheit, um am Freitag an der Saalfelder Schönefeld-Orgel in der Schlosskapelle ausführlich dafür zu üben.