Orgelmusik rund um Himmelfahrt in den Kirchen im Raum Saalfeld-Rudolstadt

Ein bisschen Kultur in schwieriger Zeit will das Team der „OrgelFahrt“ rund um Himmelfahrt in die Region bringen. „Konzerte sind zurzeit trotz der Lockerungen noch nicht möglich. Musikalische Gottesdienste ohne unsere Chöre, aber mit dem Hauptaugenmerk auf Orgelmusik schon“, sagt Christiane Linke, eine der Organisatorinnen.

Statt der geplanten „OrgelFahrt“ wählte man deshalb am Himmelfahrtswochenende das kleinere Format der Orgelmatinee und der Orgelvesper als musikalische Gottesdienstform. „Immer unter Einhaltung der dann geltenden Vorschriften“, so die Wittmannsgereutherin. Das mache schon erheblichen Aufwand, der aber mit himmlischen Tönen zu Himmelfahrt belohnt werde. „Wie immer haben wir auch die kleinen Kirchen im ländlichen Umfeld des Städtedreieckes im Blick. Matthias Grünert hat versprochen, in Kirchen, die bei dem gebotenem Abstand nicht ausreichend Plätze bieten, die Programme ein zweites mal zu spielen“, sagt Christiane Linke.

Geplant sind folgende Stationen: 21. Mai,14 Uhr Hopfgarten, 15.30 Uhr Niederzimmern, 17 Uhr Ettersburg; 22. Mai, 18 Uhr Reschwitz, 20 Uhr Wittmannsgereuth; 23. Mai, 15 Uhr Rudolstadt Stadtkirche, 16.30 Uhr Saalfeld Johanneskirche, 18 Uhr katholische Kirche Bad Blankenburg, 19.30 Uhr Volkmannsdorf, 21 Uhr Hoheneiche; 24. Mai: 14.30 Ellichleben, 16 Uhr Arnstadt Bachkirche, 18 Uhr Mühlberg, 20 Uhr Erfurt-Bindersleben.