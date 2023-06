Ortsdurchfahrt Teichröda ist im Sommer sechs Wochen dicht

Die Engstelle an der Ortsdurchfahrt in Teichröda. Hier sind ab dem 10. Juli Bauarbeiten geplant. Die Landesstraße in Richtung Remda wird dann für sechs Wochen gesperrt.

Teichröda Landesstraße nach Remda ist wegen Verlegung von Trinkwasserleitungen vom 10. Juli bis 19. August vollgesperrt

Zu den bereits bekannten Baustellen in Rudolstadt und Umgebung kommt pünktlich zum Beginn der Sommerferien in Thüringen noch eine weitere hinzu: "Wegen umfangreicher Infrastrukturmaßnahmen wird die Mühlenstraße (L 1050) in Teichröda im Zeitraum vom 10. Juli bis 19. August 2023 voll gesperrt", teilte die Stadtverwaltung Rudolstadt jetzt mit. In diesem Zeitraum würden im Auftrag des ZWA Saalfeld-Rudolstadt Arbeiten zur Verlegung von Trinkwasserleitungen und zur Verlegung weiterer Medien durchgeführt.

Stadtverwaltung Rudolstadt bittet um Verständnis

"Wir wissen, wie wichtig diese Maßnahmen für den Erhalt und die Verbesserung unserer kommunalen Infrastruktur sind", heißt es in der am Mittwoch verbreiteten Mitteilung. Und weiter: "Gleichzeitig sind wir uns der damit verbundenen Unannehmlichkeiten für Anwohner und Verkehrsteilnehmer bewusst. Wir möchten uns daher bei allen Betroffenen für ihr Verständnis bedanken und versichern, dass alle notwendigen Schritte unternommen werden, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten".

Wichtig sei, dass die Vollsperrung aufgrund der Erfordernisse des öffentlichen Personennahverkehrs nicht über den 19. August 2023 hinaus verlängert werden kann. Die Planung und Ausführung der Arbeiten sei daher auf die Einhaltung des vorgegebenen Zeitrahmens ausgerichtet.

Müllsammelstellen am Beginn des Baufeldes

Während der Bauzeit würden am Beginn des Baufeldes Müllsammelstellen eingerichtet, so die Stadtverwaltung. Die Anlieger werden "bei der Verbringung der Abfallbehälter zu den Sammelstellen durch die beauftragte Baufirma unterstützt".

Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, werde eine Umleitung eingerichtet. Diese führt über die L 1050, durch Remda, über die B 90n und durch Rudolstadt und ist entsprechend ausgeschildert.