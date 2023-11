Ortsgespräch zur Bahn: Zwei Grußworte, drei Vorträge und Zeit zum Reden

Saalfeld Anbieter, Zuständige im Land und Kunden sollen am Montagabend im Meininger Hof in Saalfeld zu Wort kommen

Es ist ein Format, das es eigentlich viel zu selten gibt: Die zuständige Ministerin kommt mit dem gebündelten Sachverstand im Gepäck vor Ort, um ein die Region betreffendes Problem zu erörtern. Am Montag ab 17 Uhr kann man ein solches "Ortsgespräch" im Meininger Hof in Saalfeld erleben. Thema ist der zukünftige Verkehr auf der Saalbahn.

Nach der Begrüßung durch Ministerin Susanna Karawanskij (Linke) und einem Grußwort von Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) gibt es einen Einführungsvortrag von Wolfgang Mündnich vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) zum Nahverkehrsangebot auf der Saalbahn ab 2024. Es folgen Impulsvorträge von Robert Ohler (DB Fern) zum Fernverkehrsangebot auf der Strecke und von Stefan Dietrich (Abellio) zum Angebot des privaten Bahnanbieters, der seit Jahren auf der Saalbahn aktiv ist. Anschließend sind etwa 70 Minuten Zeit für die Diskussion eingeplant. Moderiert wird das "Ortsgespräch" von Christian Stadali (Wortwerk Weimar).

Region will Anpassungen zum Fahrplanentwurf

Es sei Ziel der Thüringer Landesregierung, wie auf allen anderen Strecken im Freistaat, auch auf der Saalbahn ein attraktives Nahverkehrsangebot zu schaffen, heißt es in einem Begleittext des Ministeriums. Die zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 anstehende Wiedereinführung eines vertakteten Fernverkehrsangebots auf der Strecke Saalfeld – Jena –Leipzig erfordere allerdings eine Anpassung des Nahverkehrsangebots. Die Region Ostthüringen und insbesondere die Städte an der Saalbahn

hätten auf der Strecke Saalfeld - Jena - Leipzig Anpassungen gegenüber dem im Februar 2023 veröffentlichten Fahrplanentwurf angemahnt, die das TLBV und das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft in den letzten Monaten geprüft hätten.

Das Ortsgespräch sei ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger, sich über

Rahmenbedingungen und Herausforderungen im SPNV sowie den aktuellen Stand auf der Saalbahn zu informieren und mit Politik und Verwaltung ins Gespräch zu kommen.