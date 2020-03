Großneundorf. Nach der Sanierung ist die Hauptstraße in dem Gräfenthaler Ortsteil wieder schick, aber auch enger. Nun will Ortschef Jürgen Beck 20 km/h weniger.

Ortsteilbürgermeister will 30-Zone in Großneundorf

Für Autofahrer liegen Freud und Leid in Großneundorf derzeit dicht beieinander. Letztes Jahr wurde die Ortsdurchfahrt (L2687) saniert und mit neuen Bordsteinen versehen. Dadurch hat sich die Fahrbahnbreite vor allem am oberen Ortseingang jedoch verringert. „Die Straße selbst war vorher zwar auch nicht breiter, aber man konnte immerhin bis an die Stützmauer unterhalb der Kirche heranfahren“, sagt Ortsteilbürgermeister und Stadtrat Jürgen Beck (FFW/BI).

Die Folge: Immer wieder schrammten Autos mit Reifen oder Felgen an die Bordsteine, vor allem bei Gegenverkehr. Die eigentlich robusten Granitteile sind dadurch großflächig geschwärzt oder angekratzt. Doch auch Fahrzeuge selbst hat es bereits erwischt: „Wir hatten schon mehr als einen abgefahrenen Außenspiegel“, sagt der 53-Jährige. Problematisch seien vor allem Ortsfremde, die den Knick kurz hinterm Ortseingang nicht kennen und zu schnell einfahren. Beck mahnt daher seit der Baumaßnahme eine Tempo-30-Zone in diesem Bereich an. Eine erst favorisierte 30-Begrenzung im ganzen Ort sei von der Straßenverkehrsbehörde wegen der vielen Ein- und Ausfahrten und somit Schilder als unpraktikabel abgelehnt worden. „Das sehe ich auch ein. Aber der Punkt da oben muss entschärft werden!“, sagt Beck. Wohlwissend, dass sich nicht alle an Tempolimits halten. „Aber wenn 30 erlaubt sind, fährt man vielleicht ‘nur’ 50, und nicht 70 wie bei den jetzt erlaubten 50“. An die Wirksamkeit eines Kompromissvorschlages, nämlich ein Hinweisschildes mit Warnbake aufzustellen, glaubt Beck nicht recht. „Aber es wäre sicher besser als gar nichts“, meint er. Doch nicht einmal die kam. „Die Behörde sah keine Notwendigkeit für eine Tempobegrenzung und wollte abwarten, wie es sich entwickelt.“ Nun möchte Jürgen Beck das Thema noch einmal in den nächsten Bauausschuss der Stadt und an die VG-Verwaltung tragen, zumal auch noch zwei Straßenlaternen fehlen. „Das ganze obere Dorf ist dunkel“, sagt er. Vor allem für Senioren auf dem Weg zum Friedhof sei das heikel.