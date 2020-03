Ortsumfahrung Zeutsch der B 88: Eine Million Euro pro Sekunde Zeitgewinn

Weil wir in diesen Zeiten wieder verstärkt das Rechnen üben: Wie fällt eigentlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung für die Ortsumfahrung Zeutsch der B 88 aus? Die Antwort dürfte manchen ins Staunen versetzen: Jede Sekunde Zeitgewinn auf der Strecke zwischen Rudolstadt und Jena kostet eine Millionen Euro. Der Nutzen geht freilich über den Tempozuwachs hinaus. Daneben gibt es aber auch Verlierer.

Künftig mit 100 km/h an der Ortslage Zeutsch vorbei

Die grobe Rechnung ist einfach: Bisher passiert man die Ortslage Zeutsch als Kraftfahrer auf dem etwa einen Kilometer langen Abschnitt zwischen den Ortsschildern mit 50 km/h. Falls man nicht durch landwirtschaftliche Fahrzeuge, Abbieger in den Hexengrund oder die Ampel in Höhe des Bahnübergangs ausgebremst wird. Dafür braucht man nach Adam Ries 72 Sekunden. Nach Fertigstellung der Ortsumfahrung wird man die Strecke zwischen der neuen Ortsanbindung von Zeutsch und der Brücke über die Bahnlinie mit 100 km/h befahren können, also einen Kilometer in 36 Sekunden. Macht einen Zeitgewinn auf der Bundesstraße von 36 Sekunden. Bei aktuell 37 Millionen Euro Baukosten für das Vorhaben sind das ziemlich genau eine Million Euro pro Sekunde.

Real fällt die Rechnung allerdings aus verschiedenen Gründen anders aus. So sind in den 37 Millionen Euro natürlich jede Menge anderer Kosten enthalten, so für den Ausbau auf der freien Strecke zwischen Orlamünde und Zeutsch sowie Uhlstädt und Zeutsch, wo insgesamt drei dreispurige Abschnitte entstehen, die dem gefahrlosen Überholen dienen sollen, für eine neue Saalebrücke zur Anbindung landwirtschaftlicher Flächen in der Gemarkung Orlamünde, einen barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen in Zeutsch, zwei Regenrückhalteklärbecken oder die neue Trasse des Saaleradweges.

Nutzen geht über die Verkürzung der Reisezeit hinaus

Auch geht der Nutzen der Ortsumfahrung über die Verkürzung der Reisezeit hinaus. Sie entlastet die Ortslage vom Verkehr, reduziert die Schadstoffemissionen der täglich rund 10.000 Fahrzeuge, die sich durch die enge Straße winden, erhöht die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer, schafft gesicherte Überholmöglichkeiten und leistungsfähigere Knotenpunkte.

Weil die Bauarbeiter von Strabag und Hentschke Bau dank der milden Temperaturen auch in den Wintermonaten durchziehen konnten, wird der erste dieser Knotenpunkte voraussichtlich schon in diesem Sommer in Betrieb genommen. Dann rollt der Verkehr zwar noch immer durch den Ort, aber zwischen Uhlstädt und der neuen Ortsanbindung Zeutsch schon über die neue, teils dreistreifige Trasse. Die schmale Baustraße, die bei Glätte Schlimmes befürchten ließ, entfällt dann. Auch zwischen dem Ortsausgang Orlamünde und der Landkreisgrenze wird derzeit an der dritten Spur gearbeitet.

Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist aus jetziger Sicht für 2022 geplant. Auch der Tunnel an der B 88 in Rothenstein soll dann fertig sein. Danach geht das Projekt Reisezeitverkürzung an anderer Stelle weiter: mit Ortsumfahrungen in Rudolstadt-Ost, Kirchhasel, Uhlstädt und Großeutersdorf. Insgesamt plant die Bundesrepublik als Bauherr für den Abschnitt zwischen Rothenstein und Rudolstadt mit Kosten von knapp 100 Millionen Euro. Allerdings waren das die Preise von 2014...