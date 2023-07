Minister Wolfgang Tiefensee wird am 31. August in Bad Blankenburg erwartet.

Ostthüringer Unternehmer im Krisenmodus: ein Abend in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg. Wirtschaftsminister Tiefensee steht Handwerkern in Bad Blankenburg Rede und Antwort

Die wirtschaftliche Situation im Ostthüringer Handwerk hat sich leicht verbessert. Dennoch kann von einem Aufschwung noch nicht die Rede sein. Die hohen Rohstoff- sowie Energiepreise und die damit verbundene Inflation bereiten den Handwerksbetrieben weiterhin Sorge. Hinzu kommen die Nachwirkungen der Coronakrise und die Zukunftsangst bezüglich der Umstellung von Heizungssystemen sowie die überbordende Bürokratie. Die Handwerkskammer für Ostthüringen veranstaltet deshalb für ihre Mitgliedsbetriebe am Donnerstag, 31. August, in den Räumen der Jahn GmbH Bad Blankenburg ein Regionalforum.

Gast ist Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Im Mittelpunkt steht der Austausch mit den Handwerksunternehmerinnen und -unternehmern. Thüringens Wirtschaftsminister wird die Erfahrungsberichte, Kritiken und Hinweise aus dem Regionalforum aufgreifen und hat zugesichert, diese umfassend in die weitere Arbeit der Landesregierung zur Unterstützung der Unternehmen einfließen zu lassen. Diese Form der Diskussion zwischen Wirtschaft und Landespolitik kann durchaus Erfolge aufweisen: Kurz nach dem 1. Regionalforum im vergangenen November in Gera legte der Freistaat Thüringen als erstes Bundesland ein Existenzsicherungsprogramm im Zuge der Energiekrise auf. „Daran gilt es jetzt anzuknüpfen“, so Wolfgang Jacob, Präsident der Handwerkskammer für Ostthüringen. Wer teilnehmen möchte, sollte sich bis Dienstag, 22. August, anmelden.

Donnerstag, 31. August, 17 Uhr, Hermann-Petersilge-Straße 13, Bad Blankenburg; Anmeldungen unter Telefon 0365/8225-112 oder per E-Mail an info@hwk-gera.de