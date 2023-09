Der Automobilclub ACE (Auto Club Europa) testete bundesweit P&R Parkplätze, so auch in Saalfeld, unweit des Bahnhofs. Dort waren im April Diana Hübner und Klaus Hollmann (links) vom ACE Kreisclub Südthüringen aktiv, gemeinsam mit Falk Hoffmann, Projektkoordinator Club-Service und Regionalbeauftragter Club Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt Süd.

P+R-Parkplatz am Bahnhof in Saalfeld ist laut ACE-Test der zweitbeste in Thüringen

Saalfeld Rudolstadt fällt bei der Untersuchung von neun vergleichbaren Parkplätzen im Freistaat dagegen knapp durch

Der Park-and-Ride-Parkplatz am Saalfelder Bahnhof ist der zweitbeste in Thüringen. Mehr Punkte sammelte bei einem Test des Auto Club Europa (ACE) nur der P+R Parkplatz an der Erfurter Messe. Das Pendant zur Kreisstadt am Rudolstädter Bahnhof landete mit sieben von 18 möglichen Punkten im hinteren Mittelfeld und fiel im Check durch.

Die Ehrenamtlichen des ACE haben seit April in Thüringen neun Park-and-Ride-Plätze unter die Lupe genommen und zwar in Saalfeld, Rudolstadt, Weimar, Erfurt und Nordhausen. In Gera gab es laut Internet zwei P&R Parkplätze, diese waren aber entweder nicht vorhanden oder nicht zugänglich. In Jena gibt es keinen einzigen. Einen schönen Parkplatz gibt es in Zella-Mehlis, dieser ist aber nicht als P&R Parkplatz eingestuft.

Motto der Aktion: "Kann Deutschland P+R?"

Im Fokus der Tests standen die Kategorien Angebot und Ausstattung, Barrierefreiheit Sicherheit und zusätzliche Mobilitätsangebote. Gecheckt wurden nur Anlagen, die über mindestens ein ÖPNV-Angebot verfügen, um als Umstiegspunkt zwischen verschiedenen Verkehrsträgern zu fungieren. Das Motto der ACE-Aktion war: „Kann Deutschland P+R ?“. Bei jedem einzelnen Check wurden insgesamt 27 Kriterien überprüft: Verfügt der P+R Platz über mehr als ein ÖPNV-Angebot? Sind barrierefreie Parkplätze vorhanden? Gibt es eine Videoüberwachung? Wie steht es um weitere Mobilitätsangebote wie Carsharing, E-Scooter oder Leih-Fahrräder?

Die volle Punktzahl erreicht in Thüringen keiner, aber immerhin zwei Drittel haben den Check bestanden. Als problematisch erwiesen sich fehlende Fahrradstellplätze und E-Ladesäulen, Stellplatzmarkierungen und asphaltierter Bodenbelag. Einige Plätze waren nicht barrierefrei nutzbar. Sechs von neun der überprüften Anlagen sind im Freistaat übrigens kostenfrei nutzbar. Am P+R „Zum Hospitalgraben“ vor den Toren Weimars kostet die Stunde 1,20 Euro. 4,20 Euro werden für den ganzen Tag fällig. Hier ist das Parken damit am teuersten, in Saalfeld zahlt man für den ganzen Tag 1,00 Euro.

ACE-Kreisvorsitzende: kein Grund zur Freude

Klaus Hollmann und Jörg Lorenz, ACE-Kreisvorsitzende von Thüringen Süd und Thüringen Nord über die Ergebnisse: “Auch wenn der Großteil der P+R Plätze unseren Check bestanden hat, ist das kein Grund zur Freude. Insbesondere bei der Sicherheit und der Barrierefreiheit dürfen wir keine Abstriche machen."

Schirmherrin in Thüringen war Gudrun Lukin, Vorsitzende der Landesverkehrswacht. Sie ergänzt: „Mehr Fördermittel vor allem vom Bund sind ein Muss, um die chronisch klammen Kassen der Städte und Landkreise in Sachen Pendlerverkehre mit P+R und ÖPNV zu entlasten“.