Siegward Franke vom Thüringerwald-Verein ist besorgt: Es findet sich kein Interessent, der die Gaststätte des Leipziger Turms in Schmiedefeld bewirtschaften will.

Pächter für Leipziger-Turm-Gaststätte Schmiedefeld gesucht

Wer noch einmal die Gaststätte des Leipziger Turmes besuchen will, der muss das jetzt tun: Da trotz mehrerer Aufrufe in den sozialen Medien wie Facebook bislang kein Interessent gefunden wurde, der die Gaststätte am mit 801 Metern höchstgelegenen Punkt der Stadt Saalfeld ab 2020 betreiben will, muss Siegward Franke bereits jetzt die letzten Öffnungstage verkünden: Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist die Turmgaststätte noch einmal geöffnet und auch am Wochenende, 28. und 29. Dezember, von jeweils 10 bis 17 Uhr. Dann ist Schluss - voraussichtlich.

Ein neuer Betreiber hat in Schmiedefeld jede Unterstützung Vier Bewerber haben sich bislang gemeldet, erzählt Franke, der in Schmiedefeld den Zweigverein des Thüringerwald-Vereins leitet. Bislang sei nichts Konkretes zustande gekommen, noch immer werde dringend ein Wirt gesucht, der die Turmgaststätte übernimmt. Franke sagt dem künftigen Betreiber jede Unterstützung zu. Zahlreiche Festivitäten wie etwa Vereins-Höhepunkte würden in der Gaststätte stattfinden. Zudem kämen viele Touristen. Franke: „Man kann davon leben.“ Bislang haben die Mitglieder des Thüringerwald-Vereins dafür gesorgt, dass es im Turm nach Kaffee und Kuchen riecht und am Wochenende nach Thüringer Klößen. Doch, seufzt Franke: „Wir sind in die Jahre gekommen.“ Der Altersdurchschnitt der Vereinsmitglieder liege über 70 Jahre. „Wie haben die Krankheit, an der jeder Vereins leidet“, erzählt Franke am Montag, „es fehlt der Nachwuchs“. Sollte sich niemand finden, wird die Turmgaststätte als Eventgaststätte weiter geführt. Dann könnten auf Anmeldungen Firmen-, Vereins- und Geburtstagsfeiern darin stattfinden. „Wen wir die Gaststätte abmelden“, denkt Franke, „wird sie wohl nie wieder geöffnet“. So hofft der Verein, wenigstens die Kosten für den Unterhalt der Turmimmobilie weiter einzuspielen. Schmiedefeld „war die Sommerfrische von Leipzig“ Der Turm blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück. Eingeweiht wurde er am 19. Juni 1932 - in Gegenwart von 1200 Natur- und Wanderfreunden. Allein die Leipziger Freunde des Thüringer Waldes gaben 2000 Reichsmark für den Bau, was dazu führte, dass der Turm den Namen „Leipziger Turm“ erhielt. Schmiedefeld „war die Sommerfrische von Leipzig“, sagt Franke. Das endete jedoch 1938 abrupt, als „die braune Sippe“, wie Franke sagt, den Turm enteignete. Fortan wurde der höchste Aussichtspunkt weit und breit militärisch für die Funkübertragung und die Luftüberwachung genutzt. Auch zu DDR-Zeiten war eine Nutzung für die Bevölkerung nicht gewollt. Schließlich: „Man kann vom Turm aus in den Westen gucken.“ Nutzer sei erst die Max-Hütte, dann die Post gewesen. „Von den Schmiedefelder durfte niemand auf den Turm“, erzählt Franke. Erst 1994 wurde der Turm von der Telekom an den Thüringerwald-Verein rückübertragen. Der Verein baute den Gastraum an und ab 1998 „durfte die Bevölkerung wieder rauf“. Franke erinnert daran, dass der Verein viel dem ehemaligen Bürgermeister Hubert Bock zu verdanken hat. Alle Erlöse, die der Verein mit Büfetts, Braten, Klößen sowie Kaffee und Kuchen erwirtschaftete, flossen in den Erhalt und den Ausbau des Turmes. Franke: „Im Turm gibt es immer etwas zu machen.“ Schmiedefeld hatte einmal 24 Olitäten-Händler Doch wie soll es weitergehen? Siegward Franke hat noch Hoffnung, den oder die Richtige für den Turm zu finden. Schließlich ist er ein König. Samt Königreich. 2006 wurde er zum „Thüringer Olitätenkönig“ gewählt und als solcher wird er Thüringen und speziell das „Olitätenland“ auf der bald beginnenden Grünen Woche in Berlin vertreten. Allein Schmiedefeld habe einmal 24 Olitäten-Händler gehabt, also „Buckel-Apotheker“, die mit Kräutern handelten, aber auch mit Schnürsenkel. Und auch „für die Liebe“ hätten sie bisweilen etwas dabei gehabt. Anregende Kräuter? Nein, sagte Franke, „Kondome“. Als „Olitätenkönig“, hofft Franke, vielleicht doch noch die Schließung der Turmgaststätte abwenden zu können. Schließlich „lernt man da viele Leute kennen“. - Wer Interesse hat, die Gaststätte im „Leipziger Turm“ in Schmiedefeld zu betreiben, kann Siegward Franke zufolge auf der Facebook-Seite des Leipziger Turmes eine Nachricht hinterlassen.