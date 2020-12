Saalfeld: „Lichtblick“ in schwieriger Zeit

Die Aktion „Lichtblicke“ taucht den Park am Hohen Schwarm in stimmungsvolles Licht.

Saalfeld. Auf Initiative von Tobias Gorf aus Saalfeld wird das Wahrzeichen Hoher Schwarm an den Adventswochenenden stimmungsvoll in Szene gesetzt.

Eigentlich hatte Tobias Gorf einen richtigen kleinen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende rund um das Saalfelder Wahrzeichen geplant. Weil der nicht stattfinden konnte, ersann der 27-Jährige, der in der Stadtverwaltung angestellt ist, einen Plan B: die „Lichtblicke.“ Der Park am Hohen Schwarm sowie die Burgruine selbst werden an den Adventswochenenden mittels verschiedener Lichtinstallationen stimmungsvoll in Szene gesetzt und tauchen das Areal in bunte Farben.

Die Illumination ist freitags von 18 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 17 bis 19 Uhr in Betrieb. „Unter Einhaltung aller Hygienevorschriften sind alle herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und durch den Park zu flanieren - nicht mehr und nicht weniger“, sagt der junge Saalfelder. Ausschank von Getränken oder Veranstaltungen gibt es bewusst nicht. „Es soll einfach ein schöner Anziehungspunkt für die Saalfelder und alle Besucher sein“, so Gorf. Der Eintritt ist frei, der Park für die Dauer der Illumination offen zugänglich, danach wird er verschlossen.

Bereits Strandbar im Sommer

Drei Weihnachtsbäume eines regionalen Händlers sowie Fackeln zieren das Gelände und sorgen für passendes Ambiente, die lokalen Sponsoren präsentieren sich mit einem Banner an der Fassade des Gärtnerhäuschens. Es sind dies unter anderem die Stadtwerke.

Noch Mitte Oktober hatte Tobias Gorf gehofft, dass sein ursprünglicher Plan eines Weihnachtsmarkts mit Gastronomie und Buden umsetzbar wäre, bevor vor gut zwei Wochen der große Weihnachtsmarkt auf dem Markt abgesagt werden musste. Gorf entschied sich daraufhin, wenigstens die „Lichtblicke“ stattfinden zu lassen. „Vielleicht lassen sich trotzdem einige von der schönen Stimmung verzaubern“, hofft er. Und: „Es soll jedes Wochenende ein bisschen anders aussehen. Wiederkommen lohnt sich!“

Tobias Gorf hatte im Sommer bereits die temporäre Saale-Strandbar am Weidig organisiert, worüber wir berichteten. Bereits damals schmiedete er erste Pläne für eine vergleichbare Aktion in der Weihnachtszeit.

