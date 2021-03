Parken und Baden in Großkochberg wird teurer

Blick auf Schloss Kochberg. Der etwa 35 km südlich von Weimar im Kreis Saalfeld-Rudolstadt gelegene ehemalige Landsitz der Familie von Stein erlangte Berühmtheit durch Goethes Liebe zu Charlotte von Stein. Wer im Ort Baden oder Parken will, muss demnächst tiefer in die Tasche greifen.

Es wird den Haushalt nicht retten, aber es ist ein Signal - vor allem an die Kommunalaufsicht. Die Erhöhung der Eintrittspreise für das Freibad in Großkochberg und der Parkgebühren in allen Ortsteilen beschloss der Gemeinderat Uhlstädt-Kirchhasel bei seiner Sitzung am Dienstagabend in Kirchhasel. Man erhofft sich jährliche Mehreinnahmen im vierstelligen Bereich.