In der Knochstraße wird vorerst nicht gebaut.

Parken und Halten in der Saalfelder Knochstraße weiterhin erlaubt

Saalfeld. Bauarbeiten in Saalfeld finden erst 2024 statt

In der Saalfelder Knochstraße werden entgegen der letzten Meldung aktuell keine Instandsetzungen durchgeführt. Hier gab es einen Übermittlungsfehler innerhalb der Verwaltung. Das Parken und Halten ist weiterhin erlaubt.

Grund ist die aktuelle Verkehrslage. Stattdessen sind im Jahr 2024 Instandsetzungen in einem größeren Umfang vorgesehen, über die aber erst nach dem Haushalt 2024 gesprochen werden kann, also vorbehaltlich der finanziellen Situation. Bis dahin können nur verkehrsgefährdende Schadstellen in einfacher Art behoben werden.