Feiern in Saalfeld

Feiern in Saalfeld Partywoche beim Saalfelder Eiszauber

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Partywoche beim Saalfelder Eiszauber

Bereits zum dritten Mal präsentieren die Betreiber des Saalfelder Eiszaubers die große Silvesterparty auf dem Saalfelder Marktplatz. In diesem Jahr mit der Showband Xtrawild aus Thüringen. Musikalisch geht die Reise dabei über viele Jahrzehnte und durch die verschiedensten Genres – mit absoluter Partygarantie. Der Eintritt zur Veranstaltung wird frei sein.

Das innerstädtische Feuerwerksverbot sorgt an diesem Abend für erhöhte Sicherheit auf dem Marktplatz und wird zusätzlich am Einlass kontrolliert werden, teilen die Veranstalter mit. Doch nach dem großen Countdown wird das neue Jahr um 0.00 Uhr mit einem professionellen Höhenfeuerwerk über den Dächern der Saalfelder Innenstadt begrüßt. Ab 20 Uhr beginnt die Silvesterparty und circa 21 Uhr lässt es die Showband Xtrawild richtig krachen. Wer es bis zum Beginn der Veranstaltung nicht abwarten kann, kann natürlich schon ab 11 Uhr vormittags die Eisbahn besuchen und ein paar Runden drehen. Auch Eisstockschießen ist für angemeldete Gruppen möglich.

Abschlussparty am 4. Januar

Der Saalfelder Eiszauber sorgt bis zum 5. Januar noch einmal für Eislaufspaß, bevor dann die vierte Saison auf dem Marktplatz zu Ende geht. Natürlich möchte man auch den Abschluss gebührend feiern und so gibt es gleich vier Tage nach der Silvesterparty die große Abschlussparty mit der Partyband Green Sapphire aus Leipzig. An diesem Abend treffen angesagte Partykracher auf modernen Fun-Rock, 80er, 90er, Top-40-Hits und legendäre Rock-Klassiker mit einer modernen und frischen Bühnenperformance sowie Showeinlagen, die zum Mitmachen und Feiern animieren. Der Eintritt zur Party am 4. Januar ist frei.