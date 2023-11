Patienten werden in Saalfeld auf Corona-Langzeitfolgen untersucht

Saalfeld Post-Covid-Bus eine Woche lang im Hof des Landratsamtes - professionelle und individuelle Behandlung in Wohnortnähe

Eine Woche war der Post-Covid-Bus des Watch-Projektes des Universitätsklinikums Jena Mitte November im Hof des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt vor Ort. Das Gesundheitsamt des Landkreises hatte den Zwischenstopp des Busses im Saalfelder Landratsamt organisiert. Das geht aus einer Mitteilung der Kreisbehörde hervor. Dadurch hatten die Hausärzte im Landkreis nun die Möglichkeit, ihre Patienten wohnortnah zur Behandlung zum Bus zu schicken.

Mit dem deutschlandweit einmaligen Watch-Projekt soll es Post-Covid-Patienten möglich sein, eine professionelle und individuelle Behandlung wohnortnah zu erhalten. Die Untersuchungen finden in der mobilen Post-COVID-Ambulanz statt und werden mit einem telemedizinischen Behandlungsprogramm kombiniert. Die Studie läuft über 24 Wochen. Der Bus ist jeweils zur Betreuung der Patienten im Abstand von zwölf Wochen vor Ort.

Blutentnahme und Vitalparameter festgestellt

Beim ersten einwöchigen Aufenthalt des Busses in Saalfeld erhielten alle Patienten, die von ihren Hausärzten vermittelt wurden, zwei Termine. Innerhalb des ersten Termins in der ersten Wochenhälfte fand die Aufnahme statt. Sie enthielt verschiedenen Tests, Blutentnahme und das Feststellen der Vitalparameter. Während des zweiten Termins in der zweiten Wochenhälfte gab es eine Einweisung in das Behandlungskonzept "Body, Soul and Brain" (Körper, Geist und Gehirn) und die Patienten erhielten einen Fitnesstracker, welcher mit einer App auf einem internetfähigen Smartphone verbunden ist. Nach zwölf Wochen findet ein Kontrolltermin statt und die Abschlussuntersuchung erfolgt nach 24 Wochen im vierten Termin.

In dem Behandlungskonzept unter dem Motto Body, Soul and Brain wird jeder Patient in ein individuell auf ihn abgestimmtes Training eingewiesen. Das Behandlungskonzept besteht aus Fitnessübungen, psychologischer Beratung und kognitiven Training. Teile der Behandlung finden mit speziellen Apps oder auch über telemedizinische Betreuung statt.

Patienten aus dem Kreis an Studie beteiligt

Grundlange der Studie ist das Behandlungskonzept des Jenaer Post-COVID-Zentrums, welches auf diesem Wege die Behandlung mehr Menschen zugänglichen machen möchte.

An der Studie nehmen Patienten im Alter von 19 bis 60 Jahren aus dem Landkreis teil, welche über ihren Hausarzt angemeldet wurden. Jeder von ihnen wird individuell von den Ärzten, dem medizinischen Personal und den Studienmitarbeitern im Bus begleitet.