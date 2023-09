Patientenseminar zu Darmkrebs und Adipositas am Klinikum Saalfeld

Saalfeld. Experten informieren in Saalfeld unter anderem über Ernährungsumstellungen.

Vor allem Fragen der Ernährung und der Verdauung widmet sich das Patientenseminar am Donnerstag, 28. September, ab 17 Uhr im Restaurant in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld.

„Warum ist die Ernährungsumstellung nach einer Adipositasoperation notwendig?“ ist der Eröffnungsvortrag von Dr. med. univ. Tamara Nutz, Oberärztin in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, überschrieben. „Für unser Team stehen die kompetente Beratung, die Behandlung und die Nachsorge von Patienten mit schwerem Übergewicht und ihren Begleiterkrankungen im Mittelpunkt“, wird Chefarzt Dr. med. Herry Helfritzsch in einer Mitteilung des Klinikums zitiert. Er hat in den vergangenen Jahren ein Team gebildet, das sich der Behandlung der schweren Adipositas (extremes Übergewicht) sowie deren begleitenden metabolischen Störungen widmet.

Seit dem 1. November 2021 ist das Kompetenzzentrum für Adipositas- und metabolische Chirurgie in Saalfeld von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie zertifiziert.

Ernährungsempfehlungen von Ökotrophologin

Ein weiterer Vortrag gibt Ernährungsempfehlungen nach der bariatrischen Chirurgie. Dazu wird Diätassistentin und Adipositas-Therapeutin Madleen Görler von der „Pro:med Service GmbH“ informieren. Ebenso zertifiziert ist das Darmkrebszentrum der Thüringen-Kliniken: Viszeralchirurgen, Gastroenterologen, Onkologen, Radiologen und Pathologen arbeiten hier eng zusammen, um die Patienten nach aktuellen Gesichtspunkten zu behandeln. Funktionsoberärztin Dr. med. Runa Partschefeld vom Darmkrebszentrum spricht über die Folgen der Entfernung von Teilen des Darms auf die Verdauung. Auch hier folgen Ernährungsempfehlungen, die Ökotrophologin Harriet Scholz mit den Gästen bespricht.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.