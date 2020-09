„Pendler-Tag“ wirbt fürs Arbeiten in Saalfeld-Rudolstadt

Werben mit Corona-Abstand in Saalfeld für den ThAFF-Tag der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung am 16. Oktober 2020 von 15 bis 20 Uhr im Rathaus Saalfeld: Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU), ThAFF-Teamleiter Andreas Knuhr, Irena Michel, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Jena, Matthias Fritsche von der Wirtschaftsförderagentur und Barbara Kramann von der Handwerkskammer Ostthüringen (von links).

Es hat sich in den letzten Jahren etwas getan im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Aber womöglich hat davon noch nicht jeder gehört – Arbeitnehmer etwa, die noch immer jeden Tag den Landkreis verlassen, um anderswo ihre Brötchen zu verdienen. Das muss nicht sein, davon sind die Organisatoren des „ThAFF-Pendlertages 2020“ überzeugt. Dieser findet am Freitag, dem 16. Oktober, von 15 bis 20 Uhr im Saalfelder Rathaus statt. Coronabedingt kann jeder an diesem Tag auch auf digitalem Wege mit den ThAFF-Leuten in den Austausch treten.