Per Video das Rudolstädter Gymnasium erkunden

Weil der am 27. Februar geplante Tag der offenen Tür am Gymnasium Fridericianum in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden kann, lädt die Rudolstädter Schule im Internet zu einem filmischen Rundgang ein.

Schulleiterin Alexandra Fischer wendet sich dort an die Öffentlichkeit, insbesondere an die jetzigen Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen und ihre Eltern.

Der Film beginnt mit einem Rückblick auf die Historie der Schule. Es folgen Einblicke in die einzelnen Unterrichtsfächer. Vorgestellt werden zudem Exkursionen, Schulpatenschaften, Projekte wie Schulbrücke, Wettbewerbe und außerschulische Aktivitäten wie Arbeitsgemeinschaften und der Schulchor.

Verantwortlich für die Videoproduktion, für Musik und Schnitt ist Musiklehrer Volkmar Haupt, den Ethan Ziermann (Kamera) und July Ziermann sowie mehrere Lehrer mit Textbeiträgen unterstützten.

Der Film ist auf der Homepage der Schule zu sehen. Dort werden auch Informationen zum Übergang an das Gymnasium veröffentlicht. Zudem stehen Schulleitung sowie Lehrer während der Telefonhotline am Samstag, 27. Februar, von 10 bis 12 Uhr, für Anfragen bereit.