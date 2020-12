Blick aus der Vogelperspektive auf Kirchhasel. Am linken oberen Bildrand ist das Gewerbegebiet zu erkennen, das bis an die Stadtgrenze zu Rudolstadt geht. Links unten, direkt am Mittelweg, sieht man das neu entstandene Wohngebiet „Unter dem Bache“.

Vielleicht ist es die Not, die sie nach drei schweren Starkregen-Ereignissen binnen weniger Jahre zusammenschweißt, vielleicht sind sie auch einfach so ein Menschenschlag: Auf jeden Fall gibt es in Kirchhasel einen Zusammenhalt der Menschen, wie man ihn nicht überall antrifft. Das zeigt sich im Vereinsleben, bei Veranstaltungen wie der Kirmes, aber auch, wenn es darum geht, Projekte wie den Anbau des neuen Feuerwehrgerätehauses, der so gut wie fertig ist, gemeinsam auf den Weg zu bringen.