Peter Wensierski zu Gast in Rudolstadt

Rudolstadt. Autor berichtet vom Leben und Tod des Jenaer Studenten Matthias Domaschk.

„Jena Paradies - Die letzte Reise des Matthias Domaschk“ heißt das Buch von Peter Wensierski, für das er zu Recherchearbeiten auch im Staatsarchiv auf der Heidecksburg war. Am Mittwoch, 15. November, ist der Autor zu Gast in der Stadtbibliothek in Rudolstadt.

Freitag, 10. April 1981: In Jena steigt der 23-jährige Matthias Domaschk in den Schnellzug nach Berlin. Er will zu einer Geburtstagsfeier. Doch er kommt nie an, denn der voll besetzte Zug wird in Jüterbog gestoppt, Matthias und drei weitere Jenaer werden festgesetzt. Zwei Tage später ist er tot, nach einem Verhör in der Stasi-Untersuchungshaftanstalt Gera. Was ist damals geschehen? Mit Fotos und Originaldokumenten will Peter Wensierski Matthias Domaschk ein neues und überraschendes Gesicht geben. Beginn der Lesung ist 19 Uhr. red