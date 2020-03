Dominik Kluge lernte an der Medizinischen Fachschule in Saalfeld und ist heute als Physiotherapeut in einer Rudolstädter Praxis glücklich in seinem Job.

Pflegeberuf? Für einen Saalfelder ein Treffer ins Schwarze

„Jeder sucht im Bereich Gesundheit und Soziales neue Mitarbeiter. Die Chancen, nach einer erfolgreichen Ausbildung in unserer Schule auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen, stehen sehr gut“, rollt Silvia Gottschall, die stellvertretende Schulleiterin der Medizinischen Fachschule (Mefa) Saalfeld, auf. Ausgebildet wird dort in zehn Fachrichtungen, die morgen, am 6. März, bei einem Informations- und Beratungstag Interessenten genauer vorgestellt werden.

Ausbildung an der Fachschule Saalfeld ist kostenlos

Besonders würde sich die stellvertretende Schulleiterin freuen, wenn es eine erhöhte Nachfrage im Bereich Masseur und medizinischer Bademeister im Rahmen einer zweijährigen Berufsfachschule geben würde. „Im vergangenen Herbst kam leider keine Klasse zustande, dabei bietet der Beruf auch viele Möglichkeiten.“

Mindestens einen internen Interessenten für diese Richtung hat die Schule bereits: René Pletat aus Pößneck will nach einigen Jahren in einem handwerklichen Beruf noch einmal neu anfangen und hat vor etwa einem halben Jahr eine Ausbildung zum Physiotherapeuten an der Mefa begonnen. Der Pößnecker möchte seinen Werdegang an der Schule gern im Bereich Masseur und medizinischer Bademeister fortsetzen. „Hochwertig“, so beschreibt er die Ausbildung an der Mefa. Viele Lerninhalte gingen demnach stark in die Tiefe, wobei gleichzeitig ein sehr breites Spektrum von Anatomie bis Rehabilitation abgedeckt wird. „Außerdem ist die Ausbildung anders als an vielen anderen Schulen kostenlos, weil es eine staatliche Schule ist“, so der Auszubildende. „Die Gehälter in der Pflege steigen, später hat man also nicht nur gute Chancen sondern auch einen guten Verdienst“, so der 44-jährige Umsteiger. Als weitere Vorteile, gerade für Menschen, die weiter weg wohnen, zählt er das Schwesternwohnheim der Thüringen-Kliniken auf, in dem einige Schüler Platz finden. Ein Schulförderverein kümmere sich zudem um weitere wichtige Belange der Schule.

Zu denen zählt unter anderem die Finanzierung von Schulveranstaltungen. „Gleichzeitig trägt der Verein dazu bei, dass die Fortbildung von Lehrern der Fachschule und Mitarbeitern der kooperierenden Praktikumseinrichtungen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltet werden kann“, wie sich der Verein auf der Website der Mefa vorstellt.

„Immer auf dem neusten Stand“, kommentiert die stellvertretende Schulleiterin das Können und Wissen der Lehrkräfte. „Die Weiterbildungen in den einzelnen Fachbereichen finden in München, Hamburg, Leipzig und Eisenberg statt, um nur einige Orte zu nennen.“

Nicht unbedingt selten kommen ehemalige Schüler auch gern als Lehrkräfte in die Mefa zurück. „Sie haben sich nach der Ausbildung noch für ein Studium entschieden. Es ist schön, Eigengewächse willkommen zu heißen“, sagt Gottschall lächelnd.

Für einen anderen Weg entschied sich nach seiner Ausbildung Dominik Kluge. Er begann 2014 an der Mefa seine Ausbildung zum Physiotherapeuten und ist heute glücklich in seinem Job. „Es ist ein Job, den ich gern bis zu meiner Rente machen will“, sagt der 24-Jährige Saalfelder, der in einer Praxis in Rudolstadt seinen Beruf ausübt. „Gemeinsam auf Ziele hinarbeiten, damit es den Menschen besser geht: das ist es, was mir an diesem Job wirklich Spaß macht. Und die Abwechslung.“ Neben der Vermittlung des theoretischen Wissens halfen ihm während der Ausbildung Praktika an verschiedenen Orten weiter, die durch die Schule vermittelt wurden. „Pößneck, Bad Berka, Bad Klosterlausnitz, Jena – es ging überall hin. Der Beruf war für mich persönlich ein Treffer ins Schwarze.“

Informations- und Beratungstag: Freitag, 6. März, 14 bis 16 Uhr, Pfortenstraße 42a, Saalfeld