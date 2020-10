In der jüngsten Sitzung des Ortsteilrates von Piesau standen aktuelle Baumaßnahmen und die Erweiterung des Spielplatzes auf der Tagesordnung.

In der Straße Am Hohen Schuß werden noch in diesem Jahr die letzten Häuser an den Abwasserkanal angeschlossen. Bisher hatten diese Anlieger Kleinkläranlagen. In den kommenden Tagen schließt Hafermann-Bau die Bauarbeiten ab und die Straße wird wieder befahrbar. Im kommenden Jahr soll die Straße dann mit Bordsteinen, Entwässerungsrillen und Fahrbahndeckschicht versehen werden. Für die gesamte Baumaßnahme wurden 220.000 Euro im Haushalt der Stadt Neuhaus eingestellt, zu der Piesau seit Anfang 2019 verwaltungstechnisch gehört.

An der Trauerhalle in Piesau sind Mängel zu beseitigen. Zunächst soll ein Gesamtkonzept erarbeitet werden. Wie Ortsteilbürgermeister Siegfried Lippmann mitteilte, steht die Erarbeitung eines gemeindlichen Entwicklungskonzepts zur Dorferneuerung bevor.

Den Ortsteilrat beschäftigte auch der Spielplatz auf dem Festplatz. Obwohl bereits 5000 Euro im Haushalt eingestellt waren, hat sich der Kirmesverein daran gemacht, die Anlagen neu zu streichen. Da nun Mittel übrig sind, wird es demnächst hier neue Spielgeräte geben.

Für Bauarbeiten im Kindergarten sind 110.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden, wovon Neuhaus einen Eigenanteil von 11.000 Euro berappen muss. Es geht um den Sanitärbereich, Notausstieg mit Leiter und die Sanierung der Mauer.

Zur Sprache kam ein Container für Grünabfälle. Die Möglichkeit, sie nach Neuhaus zu bringen, wurde verworfen, weil man dort überfordert sei. Schmiedefeld sei eine Option, die empfohlen wurde.

Ex-Bürgermeisterin Angelika Weigel kritisierte, dass kein Vertreter der Stadtverwaltung Neuhaus in der Beratung zugegen war, und den Internetauftritt der Stadt, wo sie eine Präsentation der Ortsteile vermisst.