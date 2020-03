Ramiz „Tommy“ Kadric im September 2019 bei seiner jüngsten Hilfsaktion in seiner bosnischen Heimatstadt Breza.

Probstzellas. Ramiz Kadric aus Probstzella plant eine neue Hilfsaktion für arme Familien in der zentralbosnischen Stadt Vares. Spenden sind ab sofort möglich.

Pizza-Tommy hilft wieder den Ärmsten

Ramiz „Tommy“ Kadric aus Probstzella hat eine neue Hilfsaktion für sein Heimatland Bosnien-Herzegowina vorbereitet: 77 armen Familien mit Kindern und alten Menschen im zentralbosnischen Vares soll geholfen werden. Die Kleinstadt liegt nach dem Niedergang des Bergbaus und den Kriegen wirtschaftlich am Boden. „Wir wollen Hilfspakete im Wert von je 50 Euro mit Nahrungsmitteln und Hygienebedarf packen und persönlich an die Familien verteilen“, erklärt der 70-Jährige. Da die Güter ebenfalls vor Ort besorgt werden, fließen die Mittel im doppelten Sinne in das Balkanland und helfen dem dortigen Handel. Tommys langjähriger Mitstreiter, Landrat Marko Wolfram (SPD), unterstützt die Aktion monetär. Pizza-Tommy freut sich über Spenden für die Pakete, aber auch für Sprit, Vignetten und Maut wird Geld benötigt - Anfang Juni soll es los gehen. Tommy: „Ich danke von Herzen für jede Spende!“

Spenden an Caritasverband für den Landkreis Kronach e.V. VR Bank Oberfranken Mitte eG IBAN: DE68 7719 0000 0007 Zweck: „Spende für Brücke nach Bosnien“ Amtliche Spendenbescheinigungen auf Wunsch möglich