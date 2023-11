Pkw überschlägt sich: B 88 ist gut zwei Stunden vollgesperrt

Die B 88 wurde im Abschnitt zwischen Orlamünde und Uhlstädt in den vergangenen fünf Jahren für rund 40 Millionen Euro ausgebaut. Am Donnerstag ereignete sich ein Unfall zwischen Uhlstädt und der Ortsumfahrung Zeutsch.

Uhlstädt/Zeutsch 21-jährige Fahrerin kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus - zur Unfallursache ermittelt die Polizei

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 88 ist am Donnerstag gegen 8 Uhr eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in dem Bereich zwischen den Ortslagen Uhlstädt und Zeutsch bis ca. 10.10 Uhr gesperrt. Das teilte die Saalfelder Polizei am Freitag mit.

Demnach war eine 21-Jährige mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. "In der Folge landete der Pkw auf dem Dach", so ein Polizeisprecher.

Abschleppdienst kümmert sich um Fahrzeug

Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdient geborgen werden.

Teile der B 88 auf diesem Abschnitt waren im Zuge des Baus der Ortsumfahrung Zeutsch dreispurig ausgebaut worden. Nach diesem Abschnitt zum gefahrfreien Überholen beginnt in Richtung Uhlstädt eine leichte Gefällstrecke mit mehreren Kurven.