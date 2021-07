Plätze für Schätze und zum Zwitschern in Saalfeld

Saalfeld. Ferienspaß in den Saalfelder Feengrotten

In den Sommerferien heißt es wieder Spiel, Spaß und Spannung in der Erlebniswelt Feengrotten. In den vergangenen Monaten haben fleißige Feen und Trolle neue magische Orte geschaffen, die nun von Gästen entdeckt werden wollen. Der neuer Troll-Schatz-Platz, ein großen Sand- und Wasserspielplatz, lädt ein, nach Schätzen zu graben. An der Zwitscher-Ecke ist Wissenswertes über die heimische Vogelwelt zu erfahren.

Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag lädt die Fee um 13 Uhr zu einem „feenomenalen“ Ausflug ein. Wer schon immer einmal das Feenweltchen bei Abenddämmerung besuchen wollte, hat täglich bis 21 Uhr die Gelegenheit. Oder geht montags und samstags gemeinsam mit der Fee und einer Taschenlampe um 19:30 Uhr bei der Feenzauber-Tour durch den magisch beleuchteten Wald. Neben Tänzen am Blumenschlösschen bleibt auch noch viel Zeit zum ausgiebigen Erkunden der Spiel- und Mitmachstationen.

Tief im Berg gibt es auch viel zu bestaunen. In der „farbenreichsten Schaugrotte der Welt“ kann man während einer Kinderführung Zwergentour auf eine spannende Entdeckungsreise gehen. Um 11, 13 und 15 Uhr geht es für die ganz kleinen und deren Familien mit Zwergenumhang und Grubenlampe in das ehemalige Bergwerk.Für größere Kinder ab acht Jahren werden jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um 18 Uhr spannende Taschenlampentouren angeboten. Ausgestattet mit Grubenhelm und Taschenlampe geht es auf teils unbeleuchteten Strecken durch die schmalen Stollen und Gänge, in denen die Bergleute früher Alaunschiefer abbauten.