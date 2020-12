Pobacken zusammen

Das ist aber auch wirklich ärgerlich mit diesem Virus! Und ich verstehe jeden, der davon genervt ist, was mit, an, um, von, durch, über oder für Corona so alles passiert. Allein: Von unserem Genervtsein geht es nicht weg. Es hüpft von einem zum anderen, auf Arbeit, in der Schule, beim Familientreffen oder beim Einkaufen. Es kennt keine Freunde, keine Grenzen und keine Ideologien.

Es lässt sich weder wegreden noch wegdemonstrieren noch wegbefehlen. Und wenn es das richtige Opfer erwischt, richtet es furchtbare Schäden an. Mehr als 1,5 Millionen Menschen auf der Welt können im Himmel ein Lied davon singen.

Es hilft nichts: Das Einzige, was dem Virus nicht schmeckt, ist das, was Virologen schon lange predigen: Abstand, Hygiene, Mund-Nasen-Schutz. Ist es wirklich zu viel verlangt, mal ein paar Wochen die Pobacken zusammenzukneifen?

Ich frage nicht für einen Freund, aber für die Angehörigen von 63 Patienten auf den Pandemiestationen in Saalfeld und Rudolstadt und für die Ärzte und Schwestern, über deren Weihnachtsfest wir jetzt entscheiden – mit unserem Verhalten.