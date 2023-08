Podiumsdiskussion in Teichel: Wie kann Energieversorgung gesichert werden?

Teichel. Thema ist unter anderem wie vorhandene lokale Ressourcen genutzt werden können.

Die Frage, wie Energieversorgung zukünftig sichergestellt werden kann, ist Thema einer Podiumsdiskussion zum Thema „Energie für ländliche Räume“, zu der am Mittwoch, 23. August, ab 18.30 Uhr in den Saal des Rathauses in Teichel eingeladen wird. Steigende Preise verbunden mit einer zunehmenden Unsicherheit würden dazu zwingen, die Situation nüchtern zu analysieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, heißt es in einer Mitteilung.

Gerade im ländlichen Raum sei eine Bündelung der vorhandenen Kräfte zum allseitigen Vorteil notwendig, um bevorstehende Herausforderungen zu meistern. Dabei seien individuelle Lösungen vor Ort zu finden, die die vorhandenen lokalen Ressourcen nutzen und die regionale Wertschöpfung stärker fokussieren.

Als Podiumsdiskussionsteilnehmer werden unter anderem Anton Wetzel von der Thüringer Energie und Greentech-Agentur sowie Thomas Hering vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum anwesend sein. Durch die Veranstaltung führt die Nachhaltigkeitsmanagerin des Landkreises Juliane Corredor Jimenez.

Die Veranstaltung wird vom Quartiersmanagement Teichel der AWO Rudolstadt organisiert. red