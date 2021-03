Politik mit dem Scheckheft

Wolfgang Wehr ist ein besonderer Mensch. Grobschlächtig und feinsinnig zugleich. Er spielt Rugby und Violoncello, macht in der Lederschürze am Schmiedefeuer eine ebenso gute Figur wie am Dozentenpult der Fachhochschule Erfurt, wo er eine Geotechnikprofessur inne hat.

Vor fast 20 Jahren ersteigerte der Mann, der 1984 in Lübeck Abitur machte, in Thüringen, direkt an der Grenze zu Franken, ein Schloss, um es zu sanieren. Seitdem ist der Wespenstein so etwas wie sein Schicksalsberg geworden.

Vor drei Jahren entschieden sich die Einwohner von Gräfenthal, das nach der Wende fast die Hälfte seiner Einwohner verloren hatte, Wolfgang Wehr zu ihrem Bürgermeister zu machen. Dabei hatte der Mittfünfziger gar nicht kandidiert. Zwei Drittel der Wahlberechtigten ignorierten einfach den Kandidaten, der auf den Stimmzettel gedruckt war, und schrieben per Hand ihren Wunsch-Bürgermeister darauf: Prof. Dr. Wolfgang Wehr.

Seitdem poltert die Urgewalt vom Wespenstein durch die Kommunalpolitik und legt sich mit jedem an, der Gräfenthaler Interessen im Wege steht. Seit ihn die CDU als Parteilosen auf ihre Kreistagsliste lockte, gern auch mal dort. Am Dienstag ließ er gut 100 Gräfenthaler als Mahnkulisse vorm Meininger Hof in Saalfeld auffahren, falls jemand es wagen sollte, Hand an die Grundschule im Städtchen anzulegen. Das hatte zwar gar keiner vor, aber man kann ja nie wissen. Sicherheitshalber legte Wehr auf die 1700 Unterschriften für den Schulerhalt noch 2000 Euro für jedes Kind drauf, das sich in Gräfenthal anmeldet, und lobte 10.000 Euro Prämie aus für jede Familie mit mindestens drei Kindern, die im Ort ein altes Haus kauft. Aus seiner Privatschatulle, versteht sich. Die Empörung, die sich darob im Kreistag erhob, ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Politik wird schon immer mit dem Scheckheft gemacht. Nur, dass die meisten Politiker dafür das Geld des Steuerzahlers nehmen und nicht ihr eigenes. Schönes Wochenende!