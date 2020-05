Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Politiker geben sich im Schwarzatal die Klinke in die Hand

Erst kommt lange keiner - und dann alle auf einmal. Mitten in der Corona-Krise hatte die Umweltinformations- und Naturschutzstation „Dr. Helmut Steuer“ im Schwarzatal jetzt gleich zweimal Politikerbesuch. Erst kam der Landtagsabgeordnete und AfD-Kreistagsfraktionschef Karlheinz Frosch, dann Anfang dieser Woche Landrat Marko Wolfram (SPD).

Die Einrichtung gehört dem Landkreis und wird seit 27 Jahren von der Fachgruppe Ornithologie und Artenschutz im Kulturbund betreut wird. Die Station ist derzeit für Besucher geschlossen, hinter den Kulissen wird aber weiter fleißig gearbeitet, wie Fachgruppenleiter Ralf Hiller erläuterte. Das Ehepaar Angelika und Hartmut Richter habe sich in der vergangenen Saison um die Besucher gekümmert und die Station mit Leben erfüllt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Seit Dezember sei Pascal Pfeifer in der Station hauptamtlich beschäftigt. Der Imker und gelernte Tischler hat seitdem das Geländer für den steilen Aufstieg erneuert, eine kleine Brücke gebaut und den Teich gereinigt, in dem sich jetzt wieder Molche tummeln und Salamander ihre Larven absetzen.

AfD-Fraktion will im Kreistag eine Vollzeitstelle beantragen

Wolfram bedankte sich bei den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Naturschützern. „Hier wird seit Jahren ein tolle Arbeit geleistet und Naturschutz für Kindergärten und Schulen, aber auch für Wanderer greifbar und erlebbar gemacht. Dafür möchte ich der Fachgruppe ganz herzlich Danke sagen“, wird der Landrat in der Mitteilung zitiert.

Auch Karlheinz Frosch habe sich beeindruckt gezeigt, teilt sein Wahlkreisbüro mit „Zusammen mit ihren wissenschaftlichen Forschungen steht die Naturschutzstation vor allem für Umweltbildung und Erziehung mit den Kindergärten und Schulen der Region. Die Station hat Alleinstellungsmerkmale, die weit über den Landkreis hinaus von Bedeutung sind - seien es die Schmetterlings- oder die Fledermausforschung,“ sagte Frosch. Ehrenamtliche Helfer und ein Teilzeitbeschäftigter würden personell der Bedeutung der Naturschutzstation nicht gerecht. Die AfD wolle im Kreistag eine Vollzeitstelle beantragen, um damit für einen größeren Kreis naturwissenschaftlich Interessierter als auch für Touristen breiter gefächerte Möglichkeiten zu eröffnen.