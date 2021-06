Meine Meinung Politikversagen am Bau-Erbe

Guido Berg über den Teileinsturz des Edelhofes in Reschwitz.

Vor 1989 wurden die herrschaftlichen, denkmalgeschützten Gebäude in Ostdeutschland als Schulen, Krankenhäuser, Ferienheime oder LPG-Büros genutzt. Es lässt sich am Einzelfall darüber diskutieren, ob das jeweils eine adäquate Nutzung war. Auf jeden Fall wurden diese Herrenhäuser geheizt und die Dächer wurden instand gehalten.

Seit der politischen Wende stehen viele dieser Häuser leer und verfallen. Diese Tatsache stellt einen Verlust von unwiederbringlichem Bauerbe in gigantischem Ausmaß dar, der in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Ein Beispiel für diese Kulturbarbarei ist das Lengefeldsche Herrenhaus in Saalfeld-Reschwitz.

Nicht einmal die Tatsache, dass das Haus einen Bezug zu Friedrich Schiller hat, konnte ihm in den vergangenen 30 Jahren helfen. Nun ist der Teil einer Außenwand eingestürzt und es muss bezweifelt werden, dass das historisch bedeutende Haus noch zu retten ist.

Der größte Fehler war es, das Haus aus dem kommunalen Besitz in private Hände zu geben, ohne sich einer einklagbaren Sanierungs-Verpflichtung zu versichern. Nur eine öffentliche Trägerschaft hätte es ermöglicht, von Förderprogrammen zu profitieren. Eine Nutzung zu finden und Bauerbe-Sanierungen finanziell zu ermöglichen, ist Aufgabe der Politik. Beim Lengefeldschen Haus in Reschwitz hat sie bisher komplett versagt.

Wand-Einsturz am Lengefeldschen Haus in Saalfeld-Reschwitz