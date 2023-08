Politischer Gottesdienst am Marienturm in Rudolstadt

Rudolstadt Anlässlich des 75. Jahrestages des Grundgesetzes stellt Pfarrer Martin Krautwurst die Frage: Brauchen wir noch Demokratie?

Mit wem und an was messen wir unser Rechtsempfinden? Was heißt schon Recht und Gerechtigkeit? Pfarrer Martin Krautwurst ging in seiner Predigt zum Openair-Gottesdienst am Sonntag am Marienturm auf dieses Thema ein, und er machte deutlich, dass die Würde des Menschen nirgendwo mehr geachtet und geschützt wird, als in einer Demokratie. „Unser Grundgesetz feiert 75. Geburtstag, es schützt seit Jahrzehnten die Würde des Menschen und bürgt für Stabilität und soziale Sicherheit. Liegt es nicht an uns, dies zu verteidigen?“

Wie Gott haben sich schon einige aufgespielt

Der Pfarrer der Rudolstädter Stadtkirche wurde sehr deutlich, dass alle in der Verantwortung stehen, die schwer erkämpfte Demokratie zu verteidigen: „Wie Gott haben sich in der Geschichte schon einige aufgespielt, und doch nur Leid, Opfer und Tod mit sich gebracht. Aber wir kennen nur einen Gott, der Menschengestalt annahm und das Leid, Opfer und selbst den Tod auf sich nahm! Die Gebote Gottes sind ein guter Maßstab zur Orientierung, besonders das Gebot christlicher Nächstenliebe!“