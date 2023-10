Seit einiger Zeit kursiert ein Video in den Sozialen Medien, dass eine mögliche Sexualstraftat in Rudolstadt zeigen soll. Die Polizei hält sich bisher bedeckt.

Polizei äußert sich zu mutmaßlicher Gewalttat am Rande des Rudolstädter Vogelschießens

Rudolstadt. Seit einiger Zeit kursiert ein Video in den Sozialen Medien, das eine mögliche Sexualstraftat in Rudolstadt zeigen soll. Nun hat sich die Polizei dazu geäußert.

Zu dem Video, welches in Verbindung mit einer mutmaßlichen Gewalttat am Rande des Rudolstädter Vogelschießens steht, hält sich die Polizei bedeckt. Auf Nachfrage zum Stand der Ermittlungen, zur Auswertung des Materials und zu möglichen Zeugen, die sich nach der Pressemitteilung vom Wochenbeginn gemeldet haben, heißt es: „Die Ermittlungen zum Sachverhalt vom 22. September 2023 werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geführt. Der Ausgangssachverhalt stellte sich als komplex und kompliziert dar. Die Ermittlungen laufen. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen können wir keine umfassende Auskunft geben.“ HE