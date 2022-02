Polizei fasst Verdächtigen nach Serie von Einbrüchen in Kulturpalast Unterwellenborn

Unterwellenborn. Bei dem 44-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten Teile der Beute, die nicht nur einem Einbruch zuzuordnen sind.

Nach den Einbrüchen in den Kulturpalast in Unterwellenborn hat die Kripo jetzt einen Verdächtigen gefasst. Laut Polizei durchsuchten Kriminalbeamte aus Thüringen und Sachsen am Dienstag die Wohn- und Geschäftsräume eines 44-jährigen Leipzigers. Dabei sei fast die gesamte bei einem Einbruch im Januar 2021 gestohlene Bühnentechnik gefunden worden.

Auch Teile der damals ebenfalls geklauten Nostromanlage habe man bei dem Mann sichergestellt. Den Wert dieser Beute bezifferte die Polizei nach der besagten Tat auf rund 60.000 Euro. Außerdem gibt es Hinweise, dass der Verdächtige noch für zwei weitere Einbrüche in das Gebäude verantwortlich sein könnte. Der ehemalige Kulturpalast war in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel von Einbrechern.

So sind bei dem Leipziger auch drei Deckenlampen gefunden worden, die zweifelsfrei aus dem Kulturpalast stammen. Sie gehören womöglich zu früheren Taten, etwa im Frühjahr 2020 und im Herbst 2017. Damit könne man dem 44-jährigen Beschuldigten nunmehr drei Einbrüche in den Kulturpalast zur Last legen, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.