Polizei findet 18-Jährige in Saalfeld in ihrem eigenen Erbrochenem liegend

Saalfeld. Die Polizei hat den Bahnhof in Saalfeld kontrolliert. Dabei fanden sie eine 18-Jährige, die in ihrem eigenen Erbrochenem in der Bahnhofshalle lag.

Drei Jugendliche hielten sich am Montagabend im Bereich um den Bahnhof in Saalfeld auf. Ein Mädchen aus der Gruppe war augenscheinlich alkoholisiert, so die Polizei. Gegen 23.30 Uhr machte sich eine Streife auf den Weg, um die Lage am Bahnhof zu kontrollieren. Dort fanden sie die Jugendliche im Haupteingang der Bahnhofshalle in ihrem Erbrochenem und schwer atmend.

Die 18-Jährige war stark alkoholisiert und wollte zunächst nicht in den eingetroffenen Krankenwagen steigen. Mehrere Versuche durch die Polizei, die Sanitäter und anwesende Freunde waren zunächst nicht erfolgreich. Schließlich konnte der Rettungswagen sie doch in eine Klinik bringen.

