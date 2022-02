Polizei findet mutmaßliche Steine-Werfer von Brücke - Autofahrer hat Schutzengel

Kamsdorf. An der Bundesstraße 281 haben Kinder Steine von einer Brücke auf die Fahrbahn geworfen. Mindestens ein Auto wurde getroffen, doch der Fahrer hatte Glück.

Glimpflich ausgegangen ist ein gefährlicher Vorfall am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 281 im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Gegen 10.20 Uhr warfen dort laut Polizei am Abzweig Kamsdorf/Kaufland mehrere Kinder Steine von einer Brücke auf die Fahrbahn. Sie trafen mindestens ein Auto, das in Richtung Pößneck unterwegs war, und beschädigten es an Windschutzscheibe und Dach.

Der Fahrer des Wagens kam jedoch mit dem Schrecken davon. Wahrscheinlich hätten drei Kinder die Steine geworfen, berichtet die Polizei weiter. Nähere Beschreibungen von ihnen gebe es nicht. Die Kinder könnten bei ihrem Weg von der Brücke an der Landstraße 1105 gesehen worden sein.

Am Tag nach dem Vorfall hat die Polizei drei Kinder identifiziert, die mutmaßlich für die Steinewürfe verantwortlich sind. Sie seien zwischen zehn und zwölf Jahre alt und stammten aus Kamsdorf, heißt es in einer Mitteilung von Donnerstag. Gefunden worden seien sie nach Hinweisen von Zeugen.

