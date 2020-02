In Saalfeld hat die Polizei eine Tasche voller Cannabisprodukte gefunden. Der Besitzer der Tasche sitzt nun in Haft. (Symbolbild)

Saalfeld. Eine Bewohnerin in Saalfeld teilte der Polizei mit, dass sie auf einem Schrank in ihrem Keller eine Tasche mit Drogen gefunden hat.

Polizei findet Tasche voller Cannabis – 23-Jähriger in Haft

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Saalfeld teilte am Wochenende der Polizei mit, dass sie auf einem Schrank in ihrem Keller eine Tasche mit Drogen gefunden hat. Durch Unbekannte soll die Tasche über die Tür ihres Kellerverschlags auf dem Schrank abgelegt worden sein.

Die Ermittlungen ergaben, dass ein der Polizei bekannter 23-jähriger, der im gleichen Haus wohnt, die Tasche dort deponiert hatte. In dieser befanden sich über 300 Gramm Cannabisprodukte.

Bei der veranlassten Durchsuchung der Wohnung des Täters wurden zudem Polenböller beschlagnahmt. Eine Richterin erließ Haftbefehl gegen den 23-Jährigen und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

