Polizei in Saalfeld öffnet nach vier Jahren wieder die Türen

Saalfeld Einsatztraining, Ausrüstungsschau und Raumschießanlage - Einblicke in die tägliche Arbeit der Ordnungshüter

Die Polizei, dein Freund und Helfer: Als nahbarer Teil der Staatsmacht präsentiert sich die Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld bei einem Tag der offenen Tür am zweiten Septemberwochenende in Saalfeld; zum ersten Mal übrigens seit vier Jahren, denn zum letzten Mal wurden im September 2019 die Tore geöffnet.

Von 10 bis 16 Uhr wird am Sonnabend, dem 9. September, auf das Gelände der Behörde am Promenadenweg in Saalfeld eingeladen. Zu erleben gibt es dann u.a. Vorführungen der Diensthundestaffel, ein Einsatztraining der Beamten, eine Ausrüstungsschau und eine Präsentation der Wasserschutzpolizei, die sonst auf dem Thüringer Meer unterwegs ist.

Eine von sieben Landespolizeiinspektionen

Es gibt Führungen durch die Raumschießanlage und Vorführungen der Verkehrsmesstechnik - kurz: Einblicke in den Alltag der Polizeiarbeit. Auf die jüngsten Besucher warten Spielstraße, Hüpfburg und vieles mehr.

Die LPI Saalfeld ist eine von sieben Landespolizeiinspektionen in Saalfeld. Der Zuständigkeitsbereich umfasst mit den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Sonneberg und Saale-Orla eine der landschaftlich schönsten Regionen Thüringens. Auf einer Fläche von über 2600 km² gilt es, eine Bevölkerung von etwa 250.000 Personen polizeilich zu betreuen. Dienststellenleiter ist aktuell der Leitende Polizeidirektor Lutz Schnelle.