Saalfeld. Ein Zeuge meldete den Einbruch in ein leerstehendes Haus in Saalfeld. Und die Polizei konnte den Einbrecher auf frischer Tat ertappen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei in Saalfeld schnappt Einbrecher

Ein Einbruch in ein leerstehendes Haus in Saalfeld wurde den Beamten am Sonntag gegen 5 Uhr gemeldet. Ein Zeuge hatte eine Person mit einer Taschenlampe im Gebäude in der Oberen Torgasse bemerkt. Gleichzeitig wurde dort Pyrotechnik gezündet, hieß es weiter. Die eintreffenden Beamten konnten daraufhin im Haus einen Saalfelder aufspüren, der mit ähnlicher Delikte bereits mehrfach in Erscheinung getreten war. Der 41-Jährige gab auch direkt zu, dass er Kupfer stehlen wollte. Werkzeug, ein etwa 15 Meter langes Kupferkabel sowie verschiedene kleinere Metallteile lagen bereits zum Abtransport bereit. Nachdem die Polizei alle Daten aufgenommen hatten, wurde der Täter wieder entlassen.