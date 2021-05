Polizei kontrolliert Tempo zwischen Bucha und Kamsdorf

Bucha. Viele Autos fahren zwischen Bucha und Kamsdorf zu schnell. Die Fahrer müssen mit Bußgeldern und Anzeigen rechnen.

Donnerstagnachmittag führte die Polizei zwischen Bucha und Kamsdorf eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden laut Polizei insgesamt 23 Verstöße festgestellt, die sich in 20 Verwarngelder und 3 Anzeigen aufgliedern. "Tagesschnellster" war ein Auto mit 112 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Donnerstagabend ist ein 57-jähriger Autofahrer in Lückenmühle kurz nach dem Ortseingang von der Straße abgekommen. Er beschädigte laut Polizei einen Weidezaun und blieb an einer Böschung stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem unverletzt gebliebenen Mann einen Atemalkoholwert von 2,01 Promille fest. Blutentnahme, Sicherstellung Führerschein und Anzeigenfertigung waren die Folgen. Das Unfallfahrzeug musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.

Wildkamera gestohlen

Zwischen Mittwoch und Donnerstag haben Einbrecher in einer Laube in der Gartenanlage "Am Lerchenbühl" in Gorndorf zwei Fernseher, eine Wildkamera und zwei Akkuschrauber im hohen dreistelligen Gesamtwert gestohlen. Der Sachschaden bewegt sich laut Polizei im niedrigen dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Saalfeld unter Telefon: 03671 56 0.

Donnerstagabend wurde ein 31-Jähriger in der August-Bebel-Straße in Rudolstadt kontrolliert. Dabei fanden die Beamten nach eigenen Angaben in dessen Sachen u. a. knapp über 20 Gramm Marihuana auf. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahen eingeleitet.

Donnerstagvormittag kam es in der Orlagasse in der Nähe des Spielwarengeschäfts "Döpel" in Neustadt an der Orla zu einem Unfall. Ein 71-jähriger Autofahrer beschädigte beim Einparken einen roten Mitsubishi, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher machte sich auf die Suche nach dem Besitzer des beschädigten Fahrzeuges und betrat dazu ein Geschäft in der Nähe. Von hier sah er, wie der Mitsubishi kurz darauf wegfuhr und der oder die Fahrer/-in offensichtlich den Schaden nicht bemerkt hatte. Dementsprechend bittet die Polizei darum, dass sich der/die Unfallbeteiligte bzw. Geschädigte beim Kontaktbereichsdienst in Neustadt/Orla (036481-22183) oder der Polizeiinspektion Saale-Orla unterTelefon: 03663 431 0 meldet.