Am 24. November hatten mehrere Hundert Personen in der Blankenburger Straße in Saalfeld mit Kerzen in der Hand gegen die Corona-Maßnahmen und gegen eine "Diskriminierung von Impfgegnern" demonstriert. Nach der Warnung vor einem Polizeieinsatz kamen am dritten Mittwoch im Dezember diesmal nur ein paar dutzend Leute.