Polizei sucht Zeugen zu flüchtigem Radfahrer in Saalfeld

Saalfeld In der Brucknerstraße beschädigte er ein Auto und verließ anschließend den Ereignisort pflichtwidrig

In der Nacht auf Samstag wähnte sich ein Radfahrer offenbar unbeobachtet, als er gegen 2 Uhr in der Brucknerstraße in Saalfeld unterwegs war. Mochte um diese Uhrzeit die Benutzung des Fußwegs noch als lässliche Sünde durchgehen, so war es das, was ihm zwischen der Kochstraße und der Franz-Schubert-Straße passierte, dann nicht mehr.

Denn er kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Auto und verließ anschließend den Unfallort, ohne seiner Pflicht zur Aufklärung der Umstände nachzukommen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich beim Inspektionsdienst Saalfeld melden.

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de