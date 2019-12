Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei- und Feuerwehreinsatz - Verletzter nach gescheitertem Überholmanöver

Polizei- und Feuerwehreinsatz

Mittwoch gegen 5.40 Uhr gab es in Bad Blankenburg in der Straße „Am Anger“ eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung. Mehrere Funkstreifenwagen fuhren daraufhin dorthin und stellten mit der Feuerwehr eine angebrannte Matratze auf der Straße vor dem Haus fest. Bisherigen Ermittlungen zufolge rief eine 87-jährige Bewohnerin um Hilfe, nachdem vermutlich eine Nachttischlampe auf ihre Matratze gefallen war und diese sich entzündete.

Ein Mitarbeiter des Anna-Luisen-Stifts eilte daraufhin in die Wohnung 87-Jährigen, warf die stark qualmende Matratze aus dem Fenster und übergab die ältere Dame dem Rettungsdienst. Die Bewohnerin kam mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus nach Rudolstadt. Es liegen der Polizei derzeit keine Hinweise auf strafbare Handlungen vor, die Wohnung wurde durch die Feuerwehr entraucht. Außer der beschädigten Matratze entstand kein weiterer Sachschaden.

Verletzter nach gescheitertem Überholmanöver

Am Dienstagmittag kam es in Unterwellenborn/ Vogelschutz zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem BMW Mini auf der B 281 aus Saalfeld in Richtung Pößneck. Nach dem Bahnübergang Vogelschutz wollte er nach links in Richtung Birkigt abbiegen, blinkte und bremste ab. Ein dahinter Fahrender bemerkte dies und bremste.

Doch dann überholte er den abbiegenden BMW und kollidierte dabei mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, zudem mussten der BMW und der Citroen abgeschleppt werden. Der Abbiegende wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Glücklicherweise blieben die Ehefrau und zwei Kinder, welche sich ebenfalls im Auto befanden, unverletzt. Gegen den 52-jährigen Unfallverursacher wird nun aufgrund einer Verkehrsstraftat ermittelt.