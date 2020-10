Polizei warnt vor aggressiven Bettlern und Trickbetrügern in Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla

Könitz. Bettler bedrängen in Könitz 68-Jährige, so dass Polizei einschreiten muss.

Am Donnerstagnachmittag eilte eine Zeugin in Könitz im Kreis Saalfeld-Rudolstadt einer 68-jährigen Frau zur Hilfe, da diese laut Polizei von zwei offensichtlichen Bettlern bedrängt wurde. Der 19-jährige Mann und das 13-jährige Kind ließen daraufhin von der älteren Dame ab, zeigten aber weiterhin ein aggressives Verhalten.

Polizeibeamte nahmen die beiden Bettler kurz daraufhin in Gewahrsam und brachten sie zur Dienststelle. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder freigelassen. Die Polizei weist nochmals ausdrücklich daraufhin, dass zur Zeit vermehrt sogenannte Bettler, (falsche) Unterschriftensammler und Trickbetrüger („Wechselgeldbetrug“), vorrangig in der Nähe von Einkaufsmärkten, in Saalfeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis in Erscheinung treten. Wie hier wird zum Teil ein aufdringliches und auch aggressives Verhalten an den Tag gelegt.

