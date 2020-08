Polizeibeamter versetzt sich in Dienst und wird durch Jugendliche verletzt

Am Samstag meldete gegen 17 Uhr ein Polizeibeamter, welcher privat in Rudolstadt im Unterm Hain unterwegs war, dass er soeben von einem flüchtigen Jugendlichen niedergeschlagen wurde. Hintergrund war, dass er drei Jugendliche im Alter zwischen 16 bis 18 Jahren beim Drogenkonsum erwischt hatte. Daraufhin versetzte sich der spätere Geschädigte in den Dienst, gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und forderte die Jugendlichen auf, ihm auf die Dienststelle zu folgen.

Daraufhin flüchteten zwei der jungen Männer, mit einem weiteren kam es zur Auseinandersetzung, woraufhin der Jugendliche den Polizeibeamten mit einer Musikbox auf den Kopf schlug und flüchtete.

Nach sofortigen und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurden alle Täter gefunden. Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin wurden die Verdächtigen zunächst vorläufig festgenommen. Nach Spurensicherung wurden die teilweise polizeibekannten Rudolstädter zwischen 16 und 18 Jahren schließlich an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Inwieweit die Jugendlichen an der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz beteiligten, wird gegenwärtig geprüft. Der Polizist wurde zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen, er erlitt eine Kopfplatzwunde.

