Zwischen dem Verwaltungsgebäude in Oberweißbach links und dem Landgemeindehaus rechts sind es nur wenige Schritte.

Polizeisprechstunde nach Anmeldung in der Stadt Schwarzatal

Schwarzatal. Auch die Polizei hat wegen der Corona-Pandemie ihre Beratungstätigkeit im Schwarzatal reduziert. Derzeit finde, so eine Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal, die Polizei-Sprechstunde nur im Gebäude der Stadt Schwarzatal, Markt 4, statt. Diese erfolge jedoch nur mit vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer: 0151/58509066 (Diensthandy Polizei).

Gegenüber unserer Redaktion erklärte Vorsitzender Ulf Ryschka, derzeit entfiele die Sprechstunde am Verwaltungsstandort in Sitzendorf. Diese werde es aber künftig wieder geben. Die Polizei erhalte bis dahin einen neuen Raum und wolle spätestens nach der Pandemie wieder an beiden Standorten wie gewohnt Sprechstunden anbieten. (ht)