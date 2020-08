Polizeistreife überrascht Autodiebe in Saalfeld

Einen möglichen Pkw-Diebstahl – nicht der erste in diesen Tagen im Städtedreieck – verhinderte eine Polizeistreife offenbar in der Nacht zum Sonnabend in Saalfeld. Das geht aus dem Pressebericht der Landespolizeiinspektion (LPI) hervor.

Im Rahmen der Streifenfahrt hätten Beamte der LPI Saalfeld demnach in den frühen Samstagmorgenstunden Verdächtiges auf dem Gelände des Autohauses Müller in der Rudolstädter Straße bemerkt. Gegen 3 Uhr morgens fielen der Funkstreifenbesatzung zwei Hyundais mit eingeschalteter Beleuchtung und teils offenstehenden Türen sowie geöffneter Heckklappe auf.

Aufgrund der vorgefunden Spuren (Zündung eingeschaltet, Anschlüsse freigelegt) sowie der Gesamtsituation wird vermutet, dass bislang Unbekannte beim Versuch des Diebstahls der Fahrzeuge gestört worden sein könnten. Eine umfangreiche Absuche des Umfeldes erbrachte keine Hinweise auf mögliche Täter.

Erst kürzlich wurden laut Polizei vom Gelände eines Autohauses im Gewerbegebiet Am Mittleren Watzenbach in Saalfeld zwei Fahrzeuge der Marke Opel entwendet.

Sachdienliche Hinweise oder Meldungen zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.