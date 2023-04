Polizistin auf dem Weg zur Arbeit stoppt betrunkenen Fahrer in Rudolstadt

Ein Rettungswagen ist auf der B 85/88 an der Galeria Rudolstadt unterwegs zu einem Einsatz. 200 Meter weiter wurde am Samstagabend ein alkoholisierter Transporterfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Rudolstadt 42-Jähriger fuhr in Schlangenlinien auf der Bundesstraße - der Atemalkoholwert zeigte Erstaunliches.

Schon auf dem Weg zur Arbeit musste eine Polizeibeamtin am Samstagabend eingreifen: Auf der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 85/88 wurde die Polizistin auf einen Mercedes aufmerksam und konnte ihn im Bereich der Otto-Nuschke-Straße stellen. Zuvor hatte es bereits durch einen Autofahrer Hinweise an die Polizei in Saalfeld gegeben, dass ein Transporter Schlangenlinien fahrend in Richtung Rudolstadt unterwegs sei.

Nach Blutentnahme aus den Maßnahmen entlassen

Hinzugerufene Polizeibeamte stellten bei dem 42-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,52 Promille fest. Nach Blutentnahme und Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 650 Euro wurde der Mann aus den Maßnahmen entlassen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.