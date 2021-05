Populärer Pomologe

Thomas Spanier über Großkochberger Persönlichkeiten.

Wir alle lernen im Laufe des Lebens immer wieder Dinge hinzu. Wie man läuft, ohne ständig auf die Nase zu fallen, wie man ein Auto sicher durch den Verkehr steuert oder eine Bohrmaschine bedient.

Je komplexer eine Sache ist, desto wichtiger ist es, dass sie uns auf verständliche Art vermittelt wird. Einen guten Lehrmeister zeichnen in der Regel drei Dinge aus: Er beherrscht die Sache, über die er redet, selbst, er erkennt die Fehler der anderen und er kann es auf eine Weise beschreiben, dass man es nie wieder vergisst. Klingt einfach, ist aber gar nicht so leicht zu finden.

Hans-Jürgen Mortag, Obstkundler aus Rottenbach mit Wurzeln in Großkochberg, besitzt all diese Eigenschaften. Obwohl längst im Rentenalter, hat Thüringens populärster Pomologe in diesem Jahr schon wieder gut 1000 Bäume eigenhändig beschnitten, erkennt falsch behandelte Obstbäume auf Anhieb und kann sein Wissen so verständlich, leidenschaftlich und zugleich unterhaltsam vermitteln, dass der Weg ins MDR-Riverboat, wo er im November zu Gast war, quasi vorgezeichnet war.

Großkochberg verzeichnet auf seiner Wikipedia-Seite bisher drei bekannte Persönlichkeiten als berühmte Söhne des Ortes: einen Waisenhaus-Direktor, einen Theologen und einen Politiker. Höchste Zeit, dass die Liste verlängert wird.